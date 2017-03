Le Stade Lavallois à Brest pour prendre des points

En difficulté au classement le Stade Lavallois va tenter d'aller grapiller des points au stade Francis Le Blé face à une équipe Brestoise en perte de vitesse.

Il y a encore trois semaines, le Stade Brestois paraissait intouchable. Les Bretons caracolaient en tête de la Ligue 2 avec six points d'avance sur leurs dauphins et surtout huit points de mieux que le 4°. Depuis, Brest fait du surplace. Un match nul et deux défaites consécutives plus tard, les joueurs de l'ancien lavallois Jean-Marc Furlan se retrouvent seulement 3°, devancés à la différence de buts par Lens et Reims.

Le Stade Lavallois va donc tenter de profiter de cette mauvaise passe actuelle de son adversaire.

Pour cette rencontre, Marco Simone sera privé de son capitaine Hassan Alla, suspendu, mais qui a malgré tout décidé de faire le déplacement au milieu de ses troupes.

Le groupe Lavallois (17 joueurs):

Gardiens: Cappone - Lesec

Défenseurs: Glombard - Appindangoye - Monfray - Perrot - Quintin - Mabussi

Milieux: Neyou - Mo. Dembélé - Coutadeur - Petschi

Attaquants: Wissa - Ma. Dembélé - Saint-Louis - Nkololo - Bayard