Le Stade Lavallois doit se contenter du match nul

Vainqueur à Concarneau le Stade Lavallois espérait bien enchaîner une seconde victoire face au promu l'Entente Sannois-Saint-Gratien mais les Mayennais ont dû déchanter

Face à une équipe francilienne parfaitement organisée et solide, le Stade Lavallois a eu la maitrise du jeu mais n'a pas su en profiter.

Il va même se faire surprendre dès la 29e minute de jeu, sur la première et seule occasion de l'Entente. Traoré reprend de la tête un coup franc de Tertereau.

Aux grands maux les grands remèdes, dès la mi-temps Jean-Marc Nobilo procède à deux changements. Neyou et Mendès sortent, remplacés par Elton et Glombard.

Le seconde période se résumera à une longue domination lavalloise justement ponctuée par un but du Bresilien Elton sur l'une des très rares occasions mayennaises (77e).

Feuille de match:

Laval-ESSG 1/1 (0/1)

Buts:

Elton (77e) pour Laval

Traoré (29e) pour ESSG

Avertissements à Laval: Dembélé et Glombard

Hautbois - Mendes (Glombard 46e), Solet, Dembélé, Perrot (cap) - Dabo, Sarr - Neyou (Elton 46e), Etinof, Mayela, Zéoula (Pandor 81e)