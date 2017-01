Le Stade Lavallois entre satisfaction et regrets à Niort

Le Stade Lavallois est passé très près de la victoire à Niort pour la reprise du championnat de ligue 2 !

Les Mayennais devaient se racheter après leur piteuse élimination en Coupe de France, à Avranches, la semaine dernière.

Ils l'ont fait en allant chercher le match nul, 2/2, à Niort pour la première journée des matches retour.

Des Mayennais beaucoup plus concernés qu'en Normandie et qui vont très rapidement ouvrir la marque sur un très beau mouvement initié par Bayard, poursuivi par Saint-Louis et N'Diaye et conclu par le capitaine mayennais, Hassan Alla, de retour de suspension (9e).

Avantage de courte durée...Grange égalise six minutes plus tard, profitant d'un mauvais placement du mur lavallois sur un coup franc à l'angle de la surface.

Le Stade Lavallois va, malgré tout, se remettre en selle et c'est Mathieu Coutadeur qui s'en charge en signant son 3e but personnel de la saison (20e)

Mais là encore les joueurs de Marco Simone ne vont pas réussir à préserver une victoire qui leur tendait les bras. Agouasi va profiter d'un contre favorable pour permettre à son équipe d'arracher le match nul (64e)

Le Stade Lavallois reste 18e mais fait la bonne opération des mal-classés. Tous les adversaires directs des Mayennais, Orléans, Auxerre, Tours et le Red Star se sont inclinés.

Feuille de match:

Niort-Laval 2/2 (1/2)

Buts pour Niort: Grange (15), Agouazi (64)

Buts pour Laval: Alla (9), Coutadeur (29)

Laval: Cappone - Perrot, Monfray, Afougou - Bayard, Coutadeur, Alla (cap), Quintin - Nsikulu, N'Diaye, Saint-Louis

Avertissement à Laval: Saint-Louis