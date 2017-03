Le Stade Lavallois lance l'opération maintien

Lanterne rouge, à trois points du maintien, le Stade Lavallois n'a plus beaucoup de jokers à huit matches de la fin du championnat de Ligue 2.

Il va falloir enclancher la vitesse supérieure et profiter de la venue de l'A.C Ajaccio ce vendredi pour retrouver le chemin de la victoire. L'heure est grave mais pas désespérée. Le maintien n'est finalement qu'à trois points.

Pour cette rencontre, Marco Simone, l'entraîneur Mayennais, a tranché. Retours dans le groupe de Viale, Moyo, Couturier, Moyo, Saint-Louis et Alla (suspendu à Brest). Un groupe dont disparaissent Petschi et Mana Dembélé (titulaires à Brest), Modibo Dembélé mais aussi Monfray et Neyou (blessés) et eux aussi titulaires en Bretagne.

Le groupe (18 joueurs): Cappone, Hautbois - Appindangoye, Glombard, Perrot, Quintin, Glombard, Mabussi, Couturier, Afougou - Alla, Coutadeur - Bayard, Moyo, Nkololo, Saint-Louis, Viale, Wissa

Blessés : Mendes, Monfray, Neyou.

Choix entraineur : Lesec, Nsikulu, Malonga, Modibo Dembele, Petshi, Mana Dembele.