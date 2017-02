Le Stade Lavallois à Orléans pour poursuivre sa série

Après Valenciennes vendredi dernier et avant le Red Star vendredi prochain, le Stade Lavallois est à Orléans ce mardi.

C'est le deuxième match d'une série de trois en une semaine. Une semaine qui verra les Mayennais, 17ème, affronter deux de ses adversaires direct dans la course au maintien. Orléans est juste derrière eux, à un point, et le Red Star juste devant, à un point également.

Pour ce déplacement dans le Loiret, Christopher Glombard et Mana Dembélé sortent du groupe. Julien Viale y fait son retour après quasiment six mois d'absence et Yvan Neyou, l'une des recrues hivernales, y fait sa première apparition.

L'équipe possible :

Cappone - Appindangoye, Monfray, Afougou - Perrot, Coutadeur, Alla, Quintin - Wissa, Viale, Saint-Louis.

Remplaçants : Lesec - Nsikulu - Nkololo - Neyou - Bayard.