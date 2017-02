Le Stade Lavallois passe du rêve au cauchemar

Une minute d'errance a envoyé le Stade Lavallois en enfer, ce mardi soir, à Orléans.

A la veille d'aborder deux rencontres très importantes dans la semaine, face à deux adversaires directs pour le maintien, Orléans et le Red Star, le Stade Lavallois avaiit fait un calcul très simple : deux victoires, pour prendre un ascendant psychologique sur ses adversaires.

Première levée ratée avec une défaite dans le Loiret, 2/1, et pourtant ! Pourtant, rarement le Stade n'a était aussi dominateur dans une rencontre cette saison. Une première mi-temps à sens unique avec un pénalty raté par le capitaine Mayennais Hassan Alla et deux ou trois occasions nettes pour Saint-Louis et Wissa notamment. Le match pouvait être plié dès les quarante-cinq premières minutes. Loupé !

Sans conséquence cependant. Le Stade Lavallois va quand même réussir à ouvrir la marque. Un coup franc de Mathieu Coutadeur est propulsé au fond de ses propres filets par Pinaud le défenseur Orléanais (47e). Les Mayennais ne semblent pas vouloir se contenter de ce petit but d'avance et vont continuer à inquiéter le gardien orléanais mais toujours sans efficacité.

Orléans relève peu à peu la tête. Didier Ollé-Nicole, l'entraineur d'Orléans lance ses remplaçants Ayari et Gomis et le ciel tombe sur la tête des Mayennais en une toute petite minute.

87e...penalty ! Transformé par Ayari !

88e...le but de Gomis !

Les Lavallois sont à terre, sonnés ! Une victoire historique pour Orléans qui n'avait jamais battu le Stade Lavallois dans les huit rencontres précédentes entre les deux formations.

Le Stade Lavallois pouvait prendre quatre points d'avance sur son adversaire, résultat il se retrouve devancé de deux points. Une défaite qui risque de laisser des traces.

FEUILLE DE MATCH:

Cappone - Appindangoye, Monfray, Afougou - Perrot, Coutadeur, Alla (cap), Quintin (Viale 90e + 3) - Wissa (Bayard 61e), Nsikulu, Saint-Louis (Nkololo 71e)

Avertissements : Quintin (13e) et Nkololo (84e)