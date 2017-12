Laval, France

Quelle claque pour les Mayennais ! Et pourtant, encore une fois, c'est le Stade Lavallois qui a fait le jeu, notamment en première mi-temps mais sans parvenir, une fois de plus, à marquer, et, une fois de plus, comme à Rodez, comme à Avranches ou comme à Lyon-Duchère entre autres, les Mayennais ont craqué en fin de match... Trois buts encaissés dans le dernier quart d'heure.

Le Stade Lavallois n'en fini pas de plonger au classement. Les joueurs de Jean-Marc Nobilo sont maintenant 10e, à huit points de la 2e place, et surtout à cinq points seulement de la relégation.

Un match qui pourrait ne pas être sans conséquence pour Jean-Marc Nobilo. Sachez que le coach lavallois assume complètement la situation. Un Jean-Marc Nobilo qui paraît ne plus savoir quoi faire. On devrait en savoir plus sur son avenir dans les heures qui viennent.

Feuille de match:

Chambly bat Laval 3/0 (0/0) Buts: Montiel (75e sur penalty), L.Doucouré (79e), Padovani (88e)

Avertissements à Laval: Solet et Etinof

Hautbois - Mendes, Solet, Ba, Scaramozzino - Neyou, Dabo (cap) - Pandor, Biosetti, Ebuya (Mayela 63e), Rousselet (Etinof 76e)

Non utilisés: Lembet - Zéoula- Sarr