Le Stade Lavallois poursuit son recrutement hivernal...et ce n'est pas fini

Comme annoncé le Stade Lavallois a recruté Sacha Petshi pour étoffer son milieu de terrain !

Un recrutement qui n'a tenu qu'à un fil, voire un coup de fil. Du 2 au 6 janvier l'ancien joueur de Créteil avait effectué un essai d'une semaine en Mayenne mais les dirigeants lavallois avait demandé un délai pour se prononcer sur le recrutement ou non du milieu défensif sans club depuis la fin de la saison dernière. Petshi n'était pas le premier profil recherché par Marco Simone, l'entraineur lavallois. Sans nouvelle Sacha Petshi avait décidé de signer dans un club de Ligue 1 grec mais le passage à la visite médicale a été retardé de 24h à cause de la neige. Au même moment le Stade Lavallois s'est décidé et Sacha Petshi n'a pas hésité, il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le club Mayennais.

Sacha Petshi © Radio France - Thierry Ruffat

Petshi, 24 ans, est un beau bébé de 1m93 pour 90 kgs dont le poste de prédilection est milieu récupérateur. Formé à Troyes, il n'a cessé de bourlinguer, passant par Orléans, le Sloboda Uzice (D1 Serbe), le C.A Bastia, Blackburn Rovers (D2 Anglaise) et l'US Créteil.

L'arrivée de l'ancien cristollien ne met pas un terme au recrutement du Stade Lavallois. Un milieu de terrain offensif devrait signer dans les heures qui viennent et un attaquant axial dans les prochains jours. A priori quatre arrivées pour un seul départ acté, celui de Mukiélé à Montpellier, ce qui devrait donner lieu au départ de joueurs actuellement sous contrat.