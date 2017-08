Le Stade Lavallois près de l'exploit

Le Stade Lavallois a failli réussir l'exploit, au 1er tour de la Coupe de la Ligue. Il a poussé Lorient, club de Ligue 2, aux tirs au but, mais s'est incliné après un match nul 1/1.

Avec une équipe composée de douze joueurs sur dix-huit, issus du centre de formation et une moyenne d'âge de 21 ans, le Stade Lavallois a tenu la dragée haute à une équipe lorientaise estampillée Ligue 1 avec des garçons comme Touré, Cabot, Danic, Le Goff, Courtet ou Guendouzi.

Menés au score à la mi-temps, 1/0, but de Courtet (38e), le Stade Lavallois n'a jamais abdiqué et le but du Brésilien Elton (83e), servi par Gabriel Etinof, a fait chavirer le 3 481 spectateurs conquis.

Il restait à Maxime Hautbois, le gardien Mayennais, à renouveler l'exploit d'Orléans la saison dernière dans l'épreuve des tirs aux buts. Et c'est passé très près. Deux arrêts pour Hautbois, mais trois pour Danijel Petkovic qui permettent à Lorient de se qualifier.

Feuille de match:

Lorient bat Laval 1/1 (4/3 tab)

Buts: Elton (83e) pour Laval - Courtet (38e) pour Lorient

Tirs aux but réussis:

A Laval: Etinof - Pereira Lage et Sarr

A lorient: Courtet - Selemani - Guendouzi - Le Goff

Tirs au but manqués:

A Laval: Elton - Solet - Zéoula

A Lorient: Danic - Bouanga

Hautbois (cap) - Glombard, Solet, Mendes, Zéoula - Couvry - Rousselet (Mayela 63e), Pereira Lage, Neyou (73e), Mbuyi (Etinof 68e) - Elton