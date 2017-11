Le Stade Lavallois qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France

Le Stade Lavallois n'a quasiment pas tremblé sur la pelouse du Stade Pontivyen au 7e tour de la Coupe de France. Victoire 3/0 des Mayennais.

Après avoir rapidement ouvert la marque par l'inévitable Alexys Bosetti (11e) (son cinquième but cette saison dont un à chaque tour de Coupe), le Stade Lavallois a parfaitement géré sa première période et aurait même pu corser l'addition.

Au retour des vestiaires les Morbihannais ont mis beaucoup plus de rythme et d'impact dans les duels et ont fait reculer le Stade Lavallois, contraint de laisser passer l'orage. Après quinze-vingt minutes plus compliquées les joueurs de Jean-Marc Nobilo ont repris le contrôle et éteint les dernières velléités pontivyennes en marquant à deux reprises, en toute fin de match; par Dominique Pandor (88e) et Macou Sarr, en deux-temps, sur pénalty (91e).

Feuille de match:

Laval bat le Stade Pontivyen 3/0 (1/0)

Buts: Bosetti (11e), Pandor (88e), Sarr (91° pen)

Avertissement à Laval: Hautbois (81e)

Hautbois (cap) - Mendes, Solet, Ba, Zéoula - Perreira-Lage (Sarr 65e), Dabo - Etinof, Mayela (Couvry 81e), Mayela (Ebuya 91e), Pandor