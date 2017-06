Le Stade Lavallois recrute...en interne...

La première recrue du Stade Lavallois est déjà au club.

Oumar Solet, 17 ans, qui évoluait cette saison avec les U19 a signé un premier contrat professionnel de trois ans.

Défenseur central ou milieu récupérateur d'1m92 pour 81 kgs, Solet, originaire de Melun, est arrivé en Mayenne il y a deux ans. U17 il a évolué le plus souvent en U19 et a même disputé six matches de CFA 2. Il compte deux sélections en équipe de France U17.