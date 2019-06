Le Stade Lavallois recrute un troisième joueur, Rosario Latouchent signe ce mardi

Un nouveau joueur est recruté au Stade Lavallois ce mardi 11 juin, le troisième après Tomas et Ndiaye ce vendredi 7 juin. C'est Rosario Latouchent, 23 ans, qui évoluait cette saison en National, avec le club de Sannois Saint Gratien.

Laval, France

Le Stade Lavallois Mayenne FC recrute Rosario Latouchent au poste de latéral ce mardi 11 juin. Joueur formé au Stade Malherbe de Caen, il jouait cette saison en National avec le club de Sannois Saint Gratien (31 matchs).

"Sous réserve de la traditionnelle visite médicale, Rosario LATOUCHENT, âgé de 23 ans s'engage avec les Tango sous contrat fédéral d'un an plus un an en cas de montée en Ligue 2", explique le Stade Lavallois dans un communiqué.

C'est le troisième joueur recruté par le Stade Lavallois pour la saison prochaine. Ce vendredi 7 juin, Xavier Tomas et Youssouf Ndiaye ont également signé.