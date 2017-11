Le Stade Lavallois reçu à l'Hôtel de Ville de Laval

Comme il le fait tous les ans, le Maire de Laval, François Zocchetto, a reçu, en grandes pompes, le groupe professionnel du Stade Lavallois.

Ils étaient tous là...ou presque, excepté Geoffrey Lembet, parti en sélection et Alioune Ba. Dirigeants, staff technique et joueurs ont été reçus par François Zocchetto qui leur a rappelé l'importance qu'avait le club pour la ville, l'agglomération et le département et s'est montré très optimiste quant à un retour rapide en Ligue 2. Le Stade Lavallois est actuellement 5e du championnat National.

Samedi, à 18h, les Mayennais seront à Pontivy en Coupe de France avant un déplacement difficile à Grenoble pour la 13e journée de National le 18 novembre.

François Zocchetto s'est vu remettre le maillot du Stade Lavallois par Bruno Lucas, le président du Conseil de surveillance, et Philippe Jan, le président du Directoire.