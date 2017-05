Le Stade lavallois relégué en National !

Au terme d'un match catastrophique contre Tours, le Stade lavallois ne peut plus espérer atteindre la 18e place synonyme de barrages contre le 3e de National. C'est donc la relégation directe pour le club mayennais après huit saisons en Ligue 2.

C'était la rencontre à ne pas perdre pour entretenir l'espoir. Mais les footballeurs sont passés complètement à côté de leur match. "On a été défaillant dans les tous les domaines. On a touché le fond !" a lâché l'entraîneur Thierry Goudet à la fin du match. Une défaite conjuguée à la victoire d'Orléans à Reims (2-0) provoque la fin de tout espoir. Orléans, 18e, est à sept longueurs de Laval et il ne reste que deux journées de championnat.

Thierry Goudet : "ça me fait mal ! Des joueurs n'ont pas leur place ds cette équipe !" #FBsport pic.twitter.com/LBHoOfiyYW — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) May 5, 2017

Les Lavallois peuvent encore se fixer comme objectif de viser la 19e place (celle de 2006 lors de la précédente descente du Stade lavallois) mais le déplacement à Amiens (2e) puis la réception de Nîmes (6e) laissent peu d'espoirs.

En National, 8 ans après

Le Stade lavallois va donc retrouver le troisième échelon du foot français. Un championnat de National que les Lavallois ont goûter durant trois saisons (2006-2007, 07-08, 08-09). Lors des prochains jours, des prochaines semaines, les dirigeants actuels vont devoir tirer toutes les conclusions de cet échec. Puis construire un nouveau projet pour le club : avec quel président, quel entraîneur et quels joueurs. A noter qu'aucun dirigeant lavallois ne s'est exprimé à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Laval - Tours : 1-3 (mi-temps : 0-2). 8 626 spectateurs. Arbitre : Saïd Ennjimi.

Buts pour Laval : Alla (83' s.p) ; pour Tours : Diarra (29'), Selemani (31'), Bouanga (70')

Avertissement pour Laval : Bayard (74').

Laval : Hautbois - Perrot, Glombard, Afougou, Mabussi (Quintin 46') - Alla, Mo. Dembelé, Coutadeur (Bayard 46'), - Saint-Louis (Nsikulu 67'), Malonga, Wissa.