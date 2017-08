Le Stade Lavallois version ''Marie-Louise'' face à Lorient

Les jeunes prennent le pouvoir au Stade Lavallois. Le club Mayennais n'a pas l'intention de ''balancer'' son match de Coupe de la Ligue (Ligue 2) ce mardi mais Jean-Marc Nobilo, l'entraineur mayennais, n'a pas le choix.

Appindangoye, Ba, Ebuya et Mabussi ont été rejoints à l'infirmerie par Perrot, Dembélé et Dabo. La victoire à Concarneau, vendredi, pour l'ouverture du Championnat National, a laissé des traces.

Du coup, Jean-Marc Nobilo est contraint de puiser largement parmi les jeunes du Centre de Formation. Oumar Solet (17 ans) titulaire en Bretagne, le sera encore face à Lorient, tout comme Alban Rousselet (21 ans) qui avait fait une courte apparition en fin de match à Concarneau et Houboulang Mendes (18 ans). Claudy Mbuyi (18 ans) et Clément Couvry (21 ans) devraient, quant à eux, faire leurs premiers pas en équipe professionnelle et suivant le déroulement du match, Diégo Artu (18 ans), Marvin Louisius (20 ans) et Jordan Perrier (18 ans) pourraient les imiter.

Composition:

Hautbois (cap) - Glombard, Solet, Mendes, Zéoula - Couvry, Pereira Lage - Rousselet, Neyou, Elton, Mbuyi

Remplaçants; Anet, Louisius, Perrier, Artu, Sarr, Etinof, Mayela