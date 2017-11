Le stade Lucien Gillardeaux d'Avignon est rénové

Après plusieurs mois de travaux, le stade Lucien Gillardeaux, où s'entraînent les licenciés du Club athletic sport avignonnais, a été inauguré samedi. Coût de la rénovation : 1,5 million d'euros.

L'ancienne piste rouge abîmée du stade Lucien Gillardeaux a laissé sa place à une piste bleue flambant neuve. Le stade est de nouveau homologué pour accueillir des compétitions nationales.

Tribune couverte et cages neuves

Outre la piste, les cages de lancer (poids, marteau, javelot) ont été renouvelées et rapprochées de la tribune pour que le public puisse suivre de plus près les concours. Le sautoir pour la longueur a également été déplacé et positionné juste devant la tribune. Tribune qui, elle, est maintenant couverte et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le pensionnaire principal du stade Lucien Gillardeaux, le CASA, club d'athlétisme d'Avignon, souhaite maintenant mettre à profit son nouvel équipement. Le club espère franchir la barre des 200 licenciés et organiser prochainement des compétitions d'envergure avec des athlètes de renom.