Le stade Matmut Atlantique de Bordeaux "candidat" pour accueillir le XV de France

Quelques jours après l'annonce du premier concert au stade Matmut Atlantique, son PDG annonce qu'il souhaite pouvoir accueillir prochainement l'équipe de France de rugby. De nombreux projets sont d'ailleurs à l'étude.

L'actualité du jour ce mardi pour Bernard Hagelsteen, c'est la signature avec Stéphan Delaux, le président de l'Office de Tourisme de Bordeaux, de la convention autour des visites du stade. En 2016, 10.000 personnes ont découvert les coulisses du Matmut Atlantique. Les visites sont organisées chaque mercredi après-midi sur inscription et la vente des places se fait par l'intermédiaire de l'Office de Tourisme. Le dispositif est renforcé lors des vacances scolaires.

20.000 personnes pour assurer l'équilibre financier

Mais l'événement du moment pour SBA (Société Bordeaux Atlantique), gestionnaire du Matmut Atlantique, c'est bien sûr l'annonce du premier concert le 1er juillet prochain avec Les Vieilles Canailles Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. Un challenge car SBA prend en charge la production du concert et assume donc les risques financiers. 31.000 personnes pourront être accueillies (dont 7.500 places assises sur la pelouse bien évidemment protégée). Et l'équilibre financier n'est assuré qu'à partir de 20.000 billets vendus. La commercialisation des places sera d'ailleurs lancée le 30 janvier.

Le XV de France et une "coupe du Sud Ouest"

Les responsables du stade travaillent déjà sur la suite. Et comptent bien enclencher une dynamique rugby. "Nous aurons déjà en 2018 la finale de la coupe de la Ligue de football, rappelle Bernard Hagelsteen, le PDG de SBA. Mais nous sommes candidats pour accueillir l'équipe de France de rugby. Après tout ce serait normal qu'un des matches se tienne à Bordeaux qui est une des capitales du rugby en France". Le ballon ovale est d'ailleurs source de plusieurs idées pour des événements au Matmut Atlantique. Bernard Hagelsteen et ses équipes imaginent un tournoi de préparation estivale des équipes de Top 14 et de Pro D2 sous forme d'une coupe du Sud Ouest. Ou l'organisation d'un tournoi de rugby à 7, pourquoi pas même la tenue d'une étape du circuit mondial. Le tout à l'horizon de 2 à 3 ans. Mais toutes les idées sont les bienvenues. la stade pourrait ainsi accueillir un tournoi de drones ou encore des compétition d'e-sport, les jeux sportifs sur console. En revanche, la tenue de matches de hockey-sur-glace comme à Lyon il y a quelques jours semble exclue. La mise en place d'une patinoire serait, a priori, trop risquée pour la pelouse.