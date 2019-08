Le Stade Rennais à la conquête d'un premier premier sacre en Trophée des champions

C'est le premier match de la saison pour le Stade Rennais ce samedi et il peut déjà remporter un trophée. Une rencontre compliquée car il affronte en Chine l'un des clubs le plus titré de cette compétition, le PSG, qui semble être plus armé pour remporter un septième titre d'affilé.

Rennes, France

C'est un peu mission impossible ce samedi pour le Stade Rennais dans ce Trophée des champions, qu'il découvre cette année, face au Paris-Saint-Germain. Un air de revanche flotte au stade universitaire de Shenzhen, dans l'Est de la Chine, car les Parisiens ont encore en travers de la gorge cette défaite en finale de Coupe de France, fin avril, face aux Rennais. "Bien-sûr que c'est une revanche", tranche Kylian M'Bappé, en conférence de presse. "La plupart du groupe était là pour la finale, ceux qui arrivent ont été mis au courant donc on va tout faire pour montrer une meilleure figure. Les Rennais nous ont plus plongé encore plus dans un trou noir après notre saison difficile".

Meilleure préparation pour Paris

Une revanche qui va forcément pousser les Parisiens à se projeter d'avantage vers l'avant et montrer que c'est le meilleur club de France. Ils ont aussi l'avantage d'une longue préparation en Chine puisqu'ils sont arrivés il y a plus de 10 jours. Les Parisiens ont disputés déjà deux matchs amicaux contre l'Inter et Sydney et se sont entraînés plusieurs fois sous la chaleur et l'humidité chinoise.

Au contraire, les joueurs du Stade Rennais ne sont arrivés que jeudi matin, heure locale. Avec le décalage horaire, la pluie et la température très lourde, les Rennais semblent être désavantagés par rapport à Paris. Ils se sont entraînés jeudi et vendredi mais difficile de se faire à ce temps aussi vite.

Ce serait le premier Trophée des champions pour le Stade Rennais s'il s'impose ce samedi en Chine. © Radio France - Alexandre Frémont

Après, ce qui peut jouer en faveur des Rouge et Noir, c'est la lassitude qui peut toucher les joueurs parisiens. _"_Après 10-12 jours d'aller-retours dans les quatre coins de la Chine, ils peuvent peut-être sentir un peu de lassitude et ne plus se focaliser sur le match de samedi", prévient Youri Djorkaeff, ambassadeur de la Ligue de Football Professionnelle et ancien joueur du Parsi-Saint-Germain.

Est-ce vraiment le bon moment pour affronter le PSG ? "Il n'y a pas vraiment de moment pour jouer contre Paris, il représente toujours un danger. Moi je préfère prendre le bon côté des choses", estime Julien Stéphan le coach des Rennais. "Mais il est clair que le PSG est ultra favori. J'attends de l'équipe qu'elle soit bien organisée, bien structurée, qu'elle soit courageuse, disciplinée et également de savoir bien conserver le ballon et jouer l'attaque quand ce sera le bon moment. Après, Paris est très fort, Paris est là depuis 10 jours et a pu s'acclimater aux conditions mais nous on va venir là avec notre envie et notre générosité".

Rennes pour créer la surprise

Lors de l'entraînement ouvert au public, un supporter a fait le déplacement. Benjamin, 30 ans, fan du Stade Rennais depuis toujours et grand suiveur de l'équipe à travers l'Europe. Il était du voyage pour Astana, Jablonec ou encore à Kiev. "C'est tout pour le Stade Rennais, c'est clair", dit-il en souriant. "J'y croit bien-sûr! Si on gagne, je pourrai dire que j'étais là, je pourrai encadrer mon billet de la finale au mur chez moi. Mais allez... j'avoue, c'est compliqué d'envisager une victoire".

Benjamin est venu d'Avranches pour voir le Stade Rennais en Trophée des Champions. © Radio France - Alexandre Frémont

"Bourigeaud, je l'adore ! C'est mon joueur préféré", lance un fan chinois dans les tribunes à côté de Benjamin. Il suit le club depuis l'année dernière et notamment après la victoire face au PSG en Coupe de France. "Je pense que les Rouge et Noir peuvent réitérer l'exploit".

Benjamin Bourigeaud a pris le temps de faire quelques photos avec les fans chinois après l'entraînement. © Radio France - Alexandre Frémont

Séance tranquille pour Bourigeaud et ses coéquipiers ce vendredi soir. © Radio France - Alexandre Frémont

La compo probable : Koubek - Boey, Da Silva, Nyamsi, Maouassa - Camavinga, Grenier, Léa-Siliki - Tait, Hunou, Bourigeaud

Coup d'envoi ce samedi à 19 h 30 heure locale, 13 h 30 heure française.