VIDÉO I Le Stade Rennais célèbre (encore) la Coupe de France au Roazhon Park

Rennes, France

Le Stade Rennais recevait Monaco mercredi soir au Roazhon Park pour la 34ème journée de ligue 1. Un match qui s'est soldé par un nul , 2 partout. Les buts rennais ont été marqué en tout début de rencontre par Adrien Hunou.

Ce match fut surtout l'occasion de célébrer une nouvelle fois la victoire en Coupe de France et de montrer le trophée aux supporters Rouge et Noir. Le Roazhon Park était plein pour l'occasion et la fête a duré longtemps après le coup de sifflet final.