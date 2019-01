Le Stade Rennais s'incline contre la lanterne rouge Guingamp dans le Celtico

Bretagne, France

Triste soirée pour le Stade rennais pour ce match en retard de la 18e journée de Ligue 1. Vainqueur dans la douleur à Nantes le dimanche 13 janvier dernier, Rennes s'incline ce mercredi soir face à Guingamp dans le Celtico à Roudourou. Une défaite 2 buts à 1. Ce n'est que trop tard que les hommes de Julien Stéphan se sont réveillés dans cette rencontre.

Avant la mi-temps, le défenseur guingampais Felix Eboa-Eboa trompe Thomas Koubek et permet à ses coéquipiers de rentrer aux vestiaires avec l'avantage au score.

L'ouverture du score guingampaise, but de Félix Eboa Eboa Copier

On se dit que les Rouge et Noir (en blanc à l'extérieur ce mercredi soir), sont remontés à bloc pour cette seconde période. Mais il n'y a toujours pas de jeu de produit par les Rennais. Ils dominent dans la possession mais pas dans l'intensité et c'est logiquement qu'ils se font breaker à l'heure de jeu. Grâce à une centre en retrait en hauteur parfait de Marcus Thuram, le milieu de terrain Lucas Deaux n'a plus qu'à ajuster sa tête dans le but de Koubek. Ça fait 2-0 au tableau d'affichage pour Guingamp.

Le deuxième but de l'En Avant, par Lucas Deaux. Copier

À la 80e minute de jeu, le capitaine rennais, Benjamin André, rentre. Il a démarré sur le banc. Il est très engagé, comme souvent, et même plus concerné que ses coéquipiers déjà sur la pelouse depuis le début de la rencontre. Mbaye Niang, l'attaquant sénégalais rentre à son tour. Quelques minutes plus tard, il récupère un ballon à 35 m de la surface de réparation et décoche une frappe magnifique, incroyable, qui termine sa course tout droit dans la lucarne droite du gardien guingampais. Le but de l'année, sans doute.

La réduction du score par M'baye Niang dans les conditions du direct Copier

Mais ça fait toujours 2 buts à 1 pour Guingamp et il ne reste plus beaucoup de temps. C'est aussi à ce moment là aussi qu'Hatem Ben Arfa se réveille. enfin. L'ancien niçois, muet tout le match réussi 2 ou 3 dribbles mais ça ne suffit pas. C'est déjà trop tard, Rennes perd face à la lanterne rouge du championnat.

Y-avait il de la suffisance dans ce match ? Non répond Julien Stéphan, le coach des Rennais en fin de match. "Il a juste manqué de l'efficacité", selon lui.