"Le stade Vélodrome c'est la maison des Marseillais où ils vont pouvoir se faire vacciner" (Grégoire Kopp, OM)

Le stade Vélodrome transformé en centre de vaccination ? Ce n'est plus une proposition c'est une certitude : la première adjointe de Marseille Michèle Rubirola l'a confirmé sur France Bleu Provence ce jeudi matin et Grégoire Kopp, le directeur de l'impact sociétal de l'Olympique de Marseille, a détaillé la mise en place du futur centre vaccinal : "Le stade permet d'accueillir une logistique nécessaire, il permet d'aménager plusieurs espaces différents pour faire des consultations et des séances de vaccination, tout en garantissant la sécurité à la fois des vaccins et des vaccinations."

Il est vrai qu'aujourd'hui le stade Vélodrome est un peu endormi. Et l'OM souhaite aussi s'impliquer dans la lutte contre le Covid-19: "Tout est vide malheureusement, et maintenant qu'on a bien réfléchi à la logistique, on sait que c'est possible de gérer la vaccination et de maintenir les matchs. On sacraliserait les moments du match mais tout le reste du temps, les Marseillais pourront venir."

Le club avait déjà promu le port du masque à travers des vidéos de joueurs du club sur ses réseaux sociaux et soutenu les personnels soignants à travers la promotion de PHOCEO, le fonds de dotation des Hôpitaux universitaires de Marseille-Méditerranée.

"Le stade, c'est la maison des Marseillais, c'est un lieu central, vaste. Pour nous c'est normal et logique de le mettre à disposition." - Grégoire Kopp

