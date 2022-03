Le stade Vélodrome illuminé aux couleurs de l'Urkaine

Le stade orange-Vélodrome de Marseille a été illuminé aux couleurs bleu et jaune de l'Ukraine hier mardi soir, en soutien à la population ukrainienne.

Le stade orange-Vélodrome de Marseille a été illuminé aux couleurs bleu et jaune de l'Ukraine hier mardi soir, en soutien à la population ukrainienne. La vidéo postée sur Twitter par @Blaze346_ a rapidement fait le tour des comptes des supporters de l'OM et a été vue plus de 57.000 fois ce mercredi matin.