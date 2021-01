Le stationnement devient gratuit dans le centre d'Amiens en fin d'après-midi

Depuis ce vendredi 1er janvier et pendant six mois, le stationnement est gratuit tous les jours à partir de 17h30 dans le centre d'Amiens

C'était une promesse de campagne de la maire, Brigitte Fouré. Depuis ce vendredi 1er janvier 2020, le stationnement est gratuit dans le centre d'Amiens à partir de 17h30. Une expérimentation pour les six prochains mois qui doit permettre d'attirer plus de monde et de dynamiser le centre-ville et ses commerces. Une décision bien reçue par les Amiénois, mais qui ne changera pas grand chose selon eux.

La galère pour se garer dans le centre d'Amiens

Charlotte et son compagnon se garent à la hâte rue de Beauvais, dans le centre d'Amiens. Ils sont sur une place handicapée alors elle est la seule à descendre pour aller à la pâtisserie juste en face. L'Amiénoise connaît bien les galères de stationnement, elle travaille tout près, "J'ai la chance d'avoir une place de parking pour mon travail. Mais on n'a qu'une place de parking pour huit. J'ai des collègues qui doivent se garer dehors et c'est vraiment très compliqué". Même son de cloche pour Serge, venu faire du shopping avec sa femme, "C'est très compliqué, alors quand je viens je me gare le long des boulevards en zone gratuite".

"A partir de 17h30 c'est un peu tard"

La gratuité ou à l'inverse opter pour le parking souterrain payant comme Antoine et sa famille, "On ne cherche pas de places dehors parce que l'on sait qu'on n'en trouvera pas. Mais comme on vient au moins une fois tous les week-end on va au parking souterrain à chaque fois". Il voit d'un bon œil la gratuité du stationnement dans le centre, mais ç'aurait été plus intéressant en milieu de journée plutôt qu'en fin d'après-midi, "A partir de 17h30, ça me paraît un peu tard, les commerces fermant vers 19 heures ou 19h30 au mieux, c'est un peu court".

Et ça ne résoudra pas le manque de places selon Francis qui tient une cordonnerie rue de Beauvais, "Je ne sais pas si ça va amener des personnes, parce que même quand c'est payant, des personnes font le tour pour avoir une place, donc ça va rester compliqué". Ajoutez à cela le couvre-feu qui en dissuade certains de s'aventurer en ville en fin de journée. Alors les commerçants ne sont pas vraiment convaincus par la mesure.