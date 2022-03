Le stationnement et la circulation modifiés à Laval à partir du lundi 28 mars pour travaux

À partir de ce lundi 28 mars 2022, certains axes lavallois sont concernés par des modifications de stationnement et de circulation, en raison de travaux.

Certains rues de Laval sont concernées par des travaux à partir du lundi 28 mars 2022. La circulation et le stationnement y sont donc modifiés.

Stationnement interdit

En raison de travaux d’aménagement d’une cour intérieure, le stationnement est partiellement interdit rue du Lieutenant jusqu'au vendredi 8 avril. À cause de travaux sur façade, il est interdit de se garer en partie au carrefour aux Toiles, jusqu'au vendredi 27 mai.

Circulation modifiée

En raison de travaux de raccordement du lotissement Les Charmes au réseau d'assainissement, la circulation est alternée rue Charles Toutain, entre les rues Michel Knindick et de la Gabelle, jusqu'au vendredi 8 avril. Il est interdit de circuler rue des Poupeliers entre 8h30 et 17h en raison de travaux de démoussage de toiture avec une nacelle. Une déviation est mise en place par les rues Bernard Le Pecq et de Beauregard, jusqu'au 1er avril.