Le stationnement gratuit à Tours, jusqu'à nouvel ordre

La ville de Tours a décidé d'appliquer dès à présent la gratuité du stationnement, jusqu'à la fin du confinement. Sur les réseaux sociaux, les critiques se faisaient de plus en plus récurrentes.

Face au stade 3 de lutte contre le coronavirus, la ville de Tours a annoncé l'activation du plan de continuité d'activités. Autre annonce : la suspension des contrôles sur le stationnement payant pendant toute la période du confinement. "J’en appelle à la discipline de chacune et chacun pour respecter les consignes de prévention et de confinement", écrit le maire de Tours Christophe Bouchet. Il tiendra un conseil de crise quotidien avec les services de la ville.

La ville a notamment communiqué sur la gratuité du stationnement sur twitter -

Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, les critiques se faisaient de plus plus pressantes. Des Tourangeaux dénonçaient des amendes reçus et réclamaient une suspension de la verbalisation.