Le stationnement payant, étendu au Millénaire et autour des universités à Montpellier, agace les riverains

"Payant" : c'est l'inscription blanche qui est apparue au sol dans plusieurs zones de Montpellier depuis le début du mois de septembre. Le quartier du Millénaire, mais aussi certaines rues autour de l'hôpital et des campus universitaires, sont concernés par le stationnement payant à partir de ce lundi matin. Objectif de la métropole : encourager à prendre le tram et le bus. De quoi en surprendre plus d'un, et irriter les riverains et les automobilistes.

ⓘ Publicité

"Ils auraient au moins pu nous prévenir un peu plus tôt, soupire Sirina, qui habite rue de la vieille poste, au Millénaire. J'ai découvert ça en me garant et en voyant les nouvelles traces blanches !" Elle l'assure, ça va changer ses habitudes : "Ce sera beaucoup plus difficile d'inviter des gens chez nous s'ils doivent payer pour se garer".

Un prix "abusé" et une mise en place "pas assez réfléchie"

Dans le viseur des automobilistes il y a le prix : cinq euros pour neuf heures, mais trente euros dès qu'on dépasse ce seuil ! "C'est abusé !", lâche Sirina. Le problème ne concerne pas tant les résidents, qui bénéficient d'un tarif préférentiel (150 euros par an), mais tous les autres. À commencer par les clients des différents commerces. "Ils viennent cinq minutes dans le magasin, raconte Nicolas, buraliste au Millénaire. Ils ne veulent pas payer ! Ils m'ont dit qu'ils ne viendraient plus." Il ne comprend pas que la mairie n'ait pas laissé "quelques places-minutes pour les commerces".

Même sentiment chez les étudiants. Selon le syndicat SCUM, près de 800 places majoritairement utilisées par des étudiants sont concernées par le passage au payant. "Ce n'est pas assez réfléchi, déplore Tom Guichard, porte-parole du syndicat. Cette mesure frappe les plus précaires, ceux qui n'ont déjà pas les moyens de se loger dans Montpellier, et qui sont obligés de venir en voiture." Le SCUM demande une dérogation pour les étudiants.

Une dérogation que les employés du CHU avaient obtenu début septembre, jusqu'à l'arrivée de la ligne 5 du tramway en 2025.

loading

loading

Les tarifs de stationnement payant dans le quartier Millénaire à Montpellier. © Radio France - Thomas Pinaroli