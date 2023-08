Le stationnement redevient payant à Amiens à partir du 1er septembre

Attention à ne pas avoir perdu l'habitude. Le stationnement dans les zones résidentielles d'Amiens redevient payant à partir du 1er septembre. Depuis le premier juillet, se garer était gratuit, en dehors du cœur de ville, comme chaque été. Une mesure qui prend fin avec la fin des vacances.

Stationner dans la plupart des rues des secteurs Henriville, Hortillonnages, La Vallée, Noyon, Riolan, Sainte-Anne, Saint-Germain, Saint-Leu, Saint-Maurice, Saint-Pierre ou centre ville est donc, à partir du 1er septembre, à nouveau payant. Pour régler son stationnement, il est possible de se rendre aux horodateurs, ou bien sur l'application Paybyphone, qui permet notamment d'allonger la durée sans avoir à revenir à sa voiture.

La vente des macarons ouvre aussi au 1er septembre

Pour les habitants résidant dans les secteurs concernés , les abonnements de stationnement résidentiels couvrent jusqu'au 30 septembre, mais la plateforme en ligne permettant d'acheter un macaron ouvre également au 1er septembre. "Le tarif est de 1€ par an pour le premier véhicule, 150€ pour le deuxième et 300€ pour le troisième véhicule", rappelle la mairie d'Amiens. Pour pouvoir en profiter, "le demandeur doit justifier que sa résidence principale est dans le secteur concerné", il faudra alors produire certificat d'immatriculation et justificatifs de domicile.