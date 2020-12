Le stationnement redevient payant à Poitiers, mais des exceptions sont mises en place

Depuis le 1er décembre, le stationnement en voirie et dans les parkings souterrains de Poitiers est à nouveau payant. Deux mesures sont cependant mises en place par la mairie pour certains habitants.

Le stationnement gratuit à Poitiers, c'est fini. Mis en en place au moment du reconfinement, les décisions gouvernementales, notamment de réouverture de tous les commerces, ont poussé la mairie à rendre à nouveau payant les parkings souterrains et les places en voirie, depuis le 1er décembre. Mais des mesures particulières sont mises en place.

Tickets gratuits pour les clients et macarons pour les télétravailleurs

Déjà mis en place cet été, c'est le retour des aides au stationnement pour les clients qui font des achats dans les commerces du centre-ville. Si vous vous garez dans l'un des cing parkings publics (TAP, Toumaï, Blossac, Notre-Dame et Hôtel de Ville), il vous suffit de présenter votre ticket aux commerçants chez qui vous faites vos achats ; en échange, ils vous en donnent un autre qui permet de ne pas débourser un centime pour votre stationnement. Ce système est maintenu jusqu'au 3 janvier prochain.

Pour les habitants du centre-ville qui télétravaillent, et les étudiants, une autre mesure est mise en place pour leur éviter de payer un stationnement à la journée ou au mois. Un macaron, à récupérer auprès de la mairie, permet de justifier le stationnement gratuit, dans les parkings et sur la voirie. Pour demander ce macaron, les étudiants peuvent se rendrez à la mairie sur les horaires d'ouverture avec leur carte étudiante et un justificatif de domicile. Justificatif aussi demandé pour les télétravailleurs, ainsi qu'une attestation de leur employeur. Pour le moment, pas de date de fin pour ce système, la mairie annonce qu'elle s'adaptera à l'évolution de la crise sanitaire.