La mise en place des nouveaux horodateurs est décidément plus difficile que prévu à Dax. A tel point que la semaine de gratuité du stationnement annoncée la semaine dernière à l’occasion de l’ouverture des soldes est prolongée jusqu’à la fin du mois de janvier.

Dax, France

Rangez les porte-monnaie. Vous pouvez continuer à vous garer gratuitement à Dax. Au moins jusqu’à la fin du mois de janvier en tout cas. L’installation des nouveaux horodateurs depuis le changement des règles de stationnement au 1er janvier 2018 est décidément très compliqué dans la cité thermale. Notamment dans les parkings à enclos alors la mairie de Dax qui avait déjà décidé la gratuité du stationnement du 10 au 17 janvier, à l’occasion de l’ouverture des soldes, annonce, ce mercredi, de prolonger la mesure jusqu’à la fin du mois de janvier.

La pluie retarde les travaux

"Les intempéries de ces derniers jours ont retardé la mise en place du nouveau dispositif de stationnement, explique ainsi un communiqué de la ville de Dax. _A ce jour l'installation des nouveaux équipements n'est pas effective sur l'ensemble des secteurs_. Face à ces disparités opérationnelles des secteurs payants, il a été décidé de prolonger la gratuité du stationnement en voirie et sur les parkings en enclos et ce jusqu'à fin janvier."

Mais que les abonnés se rassurent, ils ne paieront pas dans le vide. Les 700 résidents et actifs qui ont déjà réglé leur abonnement mensuel pour le mois de janvier seront exonérés au mois de février, rassure la mairie qui renvoie les usagers, pour plus d’informations, à la maison du stationnement, juste à côté du commissariat, rue des Fusillés.

Urbis-Park un peu débordé ?

Rien de grave en tout cas pour Jean-Pierre Lalanne, l'adjoint au maire en charge du stationnement qui explique qu'il a voulu lancer le nouveau stationnement de façon homogène : "les horodateurs en voirie sont opérationnels mais nous avons un peu de retard sur certains parkings en enclos effectivement alors nous avons préféré différer le démarrage du stationnement de quelques jours pour un lancement cohérent." Et si l'élu admet que la météo n'a pas aidé, il avoue quand même que le challenge technique et les délais étaient, depuis le début, durs à tenir. "800 communes changeaient leur stationnement au 1er janvier 2018 et Urbis-Park (Ndlr : la société chargée de la mise en place du nouveau parc) ne traite pas que la ville de Dax. Ils ont peut-être été un peu submergés par la demande. Il nous a toujours semblé que ça serait compliqué de le faire dans le délai donné, apparemment c'est le cas."