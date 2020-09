Le stationnement reste gratuit dans le centre de Laval le samedi jusqu'à fin 2020

C'est plutôt une bonne nouvelle pour les automobilistes lavallois et les commerçants de centre ville. Florian Bercault, le maire de Laval, a décidé de prolonger le stationnement gratuit le samedi dans le centre de Laval jusqu'au 31 décembre, ce qui fait 13 samedis. Il s'agit du stationnement sur voirie et donc cette mesure exclut les parking en enclos. L'élu précise "Il nous appartient de soutenir, par cette mesure, le commerce afin de rendre le centreville plus attrayant et favoriser ainsi le commerce indépendant".

La mesure s'appliquait jusqu'au samedi 26 septembre

Cette démarche entre dans un plan global de soutien aux commerçants/artisans. Cela vient prolonger la gratuité qui était en vigueur depuis le 17 mai et courait jusqu'au samedi 26 septembre. Le cout de cette mesure sur cette période s'élève à environ 27 000€ de perte de recette