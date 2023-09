"Le stock est vide" : les Restos du cœur d'Évreux ont distribué toutes les denrées collectées en mars

L'appel à l'aide des Restos du cœur : l'association créée en 1985 par Coluche, qui assure 35% de l'aide alimentaire en France, est en grandes difficultés financières, elle a besoin de 35 millions d'euros supplémentaires. Les Restos pourraient être contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires des distributions alimentaires. Dans l'Eure, au centre des Restos du cœur d'Évreux, l'association est venue en aide cet été à 1200 familles, un nombre de bénéficiaires en hausse de près de 25% en un an entre l'été 2022 et l'été 2023, un quart en plus pour cette campagne d'été.

ⓘ Publicité

À lire aussi Restos du cœur : la famille de Bernard Arnault annonce verser une aide de 10 millions d'euros

"Le stock est vide, alors qu'habituellement, c'est fait pour durer jusqu'au mois de novembre"

Pour venir en aide à ces familles une grande collecte nationale est organisée chaque année en mars pour collecter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Mais tous les dons collectés dans 14 magasins d'Évreux en mars dernier ont déjà été distribués, les stocks sont vides depuis fin juin. Cela n'était jamais arrivé si tôt explique Michèle Loquet, responsable du centre des Restos du cœur d'Évreux.

loading

"Pour la zone d'Évreux, on a récolté 17 tonnes, ce qui est une très bonne année. Et au fil du temps, au fil des semaines, on a pris des conserves, du riz, des pâtes, des petits pots pour les bébés. Et là, le stock est vide, alors qu'habituellement, c'est fait pour durer jusqu'au mois de novembre. Notre dépôt régional nous livre ce qu'il peut aussi, mais comme il y a eu la hausse des prix, c'est très difficile pour tout le monde. Et c'est pour cette raison que fin septembre, on organise une collecte dans plusieurs magasins d'Évreux pour récupérer des produits alimentaires et des couches et petits pots pour bébés".

"On est toujours à l'affût"

loading

*"*Il y a les grandes surfaces qui nous donnent des produits avec dates courtes, date du jour ou du lendemain. Et de plus, il y a aussi des opportunités, des entreprises ou distributeurs alimentaires qui parfois ont des lots avec un problème d'étiquetage ou des emballages légèrement abîmés, qui nous contactent pour savoir si on est intéressé par une palette de yaourts ou par des compotes. Ça peut être aussi des associations qui jardinent, qui viennent nous apporter des tomates, des courgettes. Donc on est toujours à l'affût. Si quelqu'un, une entreprise ou un maraîcher, a des quantités supplémentaires ou qu'il va perdre, s'ils nous contactent tout de suite, on répond positivement et on se déplace pour aller chercher les produits, les légumes, les fruits en trop".

loading

"On a eu des échanges avec l'association départementale, différentes réunions avec les responsables. On nous a fait comprendre que le national cherche des solutions mais que c'était aussi à chaque centre, à chaque département d'essayer d'innover, d'organiser quelque chose en local pour récupérer quelques fonds, pour acheter des des pâtes, du riz, des conserves, pour terminer la campagne d'été jusqu'à mi novembre. C'est pour les semaines à venir, jusqu'à la campagne d'hiver qui va commencer vers le 18 et 20 novembre. On essaye de donner un colis à chacun et que les gens puissent manger".

Collecter des dons avant la campagne d'hiver des Restos du cœur

Le centre des Restos du cœur d'Évreux va donc organiser une journée d'animations pour récolter de l'argent le samedi 23 septembre au Cormier, au Sud Est d'Évreux, au centre de loisirs, 109 Rue du Bois-Renard. Au programme : tombola, vide-greniers, démonstration d'un fauconnier, concert d'une chanteuse ukrainienne, et un repas payant (5 euros pour les enfants, 10 euros pour les adultes).

► Réservations pour le repas au 06 60 94 39 00 ou par mail à cette adresse, ad27.evreux_mad@restosducoeur.org

Une nouvelle collecte alimentaire est aussi prévue dans des magasins d'Evreux le week-end 29 et 30 septembre. Une collecte alimentaire est également prévue le week-end du 7 octobre dans des grandes surfaces de la métropole de Rouen.