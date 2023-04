Le strasbourgeois Matt Pokora s'indigne de la fin de la certification gratuite sur Twitter

Terminé. Comme de nombreux autres utilisateurs autrefois certifiés, le chanteur strasbourgeois Matt Pokora a perdu sa certification bleue sur Twitter.

Dans un tweet, il s'indigne de cette décision du réseau social : "Ils nous ont vraiment retiré le bleu les crevards. Après 13 ans de bons et loyaux services à aider à populariser leur réseau social… Quelle classe" écrit-il. Il faut dire que le chanteur a rejoint le réseau social très tôt, dès août 2009 si l'on en croit son profil. Son compte est très populaire et très suivi, par près de six millions de fans !

Matt Pokora a donc décidé de changer sa photo sur le réseau et d'afficher... la fameuse certification bleue. De quoi narguer un peu le patron de Twitter Elon Musk, à l'origine de la décision de retirer les certifications à ceux qui refusent de payer un abonnement pour la garder. Matt Pokora est en tournée dans toute la France pour "La tournée des 20 ans". Il sera le 14 octobre au zénith de Strasbourg à Eckbolsheim.