VIDÉO - Le succès de la première course à savon à Alès

Une première qui a tenu toutes ses promesses. Beaucoup de monde à l'ermitage - le point culminant d'Alès et sa fameuse madone - pour assister à la première course de caisses à savon. Des compétiteurs avec de véritables bolides de compétition qui participaient à la première manche du championnat de France de la spécialité mais aussi des anonymes - pas les moins motivés - qui descendaient la piste de 800 mètres dans la catégorie folklorique.

ⓘ Publicité

La finale de la spécialité en juin 2024 dans le Gard

Une première course de caisses à savon sur l'Ermitage à Alès organisée par Roger Lambert qui a obtenu en juin 2024 la finale du championnat de France de la spécialité. Ce sera à Saint-Jean-du-Gard et sur le parcours de la fameuse course de côte du Col Saint-Pierre. Ce sera pour beaucoup plus tard et sans doute pas pour la soixantaine d'équipages inscrits à Alès.....mais l'important, ce dimanche, c'était de prendre du plaisir.

loading