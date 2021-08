Le succès de PanneauPocket, l'appli d'information des communes, en Corrèze et en Haute-Vienne

PanneauPocket est une appli qui permet aux communes et autres collectivités de communiquer avec leurs habitants via leurs téléphones portables. De plus en plus de communes corréziennes et haut-viennoises y ont recours. Dernière en date celle d'Oradour-sur-Vayres.

Depuis 10 jours les habitants d'Oradour-sur-Vayres, ceux qui du moins ont déjà téléchargé l'appli, reçoivent des messages de leur mairie directement sur leur téléphone. La cité de Haute-Vienne est la dernière en date à s'être abonnée à cette appli qui compte déjà plus de 6000 collectivités utilisatrices. Elle rejoint ainsi la quarantaine de communes du département à en être déjà pourvues, auxquelles s'ajoutent plusieurs compagnies de gendarmerie. Elles sont une vingtaine en Corrèze.

Un vrai besoin durant le confinement

C'est le premier confinement qui a décidé la municipalité d'Oradour-sur-Vayres à prendre cette appli. "On s'est rendu compte rapidement qu'on n'avait pas d'outils pour communiquer directement avec la population" explique le maire Richard Simonneau. Vigeois en Corrèze a fait le même constat. Elle utilise PanneauPocket depuis décembre 2020. La commune a estimé que les classiques panneaux déroulants étaient peu vus et que les affichages notamment en mairie attiraient peu de lecteurs. "On voulait aussi une communication sans avoir de commentaires derrière, précise Michel Lenfant, conseiller municipal en charge du dispositif. Parce qu'avec les pages Facebook .... On ne voulait pas avoir de commentaires désagréables".

Un lien direct avec la population

A Vigeois comme à Oradour-sur-Vayres et comme dans toutes les communes, PanneauPocket est utilisé pour passer des messages d'alerte, météo notamment mais aussi lors d'accidents, de travaux. "On peut tout de suite prévenir les gens et leur dire, attention ! à tel endroit il se passe quelque chose" souligne Christian Simonneau. L'appli permet aussi de faire passer des infos services, des annonces d'événements, de manifestations et autres. Et déjà le maire d'Oradour-sur-Vayres a des retours de ses administrés, avant même que la commune ait entrepris de faire une promotion du dispositif. "J'ai eu des gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire que l'application leur avait servi à avoir une information. Un succès que confirme Michel Lenfant. La moitié des 1200 habitants de Vigeois ont déjà téléchargé PanneauPocket.