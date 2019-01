Le succès des maisons du "Bel âge"' pour les "seniors" des Bouches-du-Rhône

Ce n'est pas toujours simple de bien vieillir, surtout quand on est peu, voire pas accompagné. C'est pour cette raison que le département des Bouches-du-Rhône accélère la mise en place de ses "maisons du bel âge", des locaux réservés aux plus de 60 ans

Marseille, France

On pourrait discuter de l'appellation. Mais les résultats sont là. La première '"maison du bel âge" a été créée boulevard Longchamp à Marseille fin 2017, d'autres ont suivi depuis. Et 2 de ces nouvelles maisons viennent d'être inaugurées à Marseille, près de la place Castellane et dans le quartier du Rouet. L'objectif du Conseil Départemental ? Offrir aux plus de 60 ans un espace dédié, où une multitude de services sont proposés, mais aussi où un simple café, une discussion, une rencontre viennent remplir des journées parfois bien longues, notamment pour les personnes les plus isolées.

"Prendre un café, lire un journal, chercher du réconfort"

Un service public réinventé ?

Au Rouet, par exemple, vous trouvez 2 ordinateurs à disposition. Et il y a toujours quelqu'un, surtout, pour vous apprendre à vous en servir. Mais vous avez aussi des ateliers mémoire, nutrition, santé.. du yoga, des activités sportives vraiment orientées vers les seniors.

Des animations sont organisées, mais également des sorties. Et surtout, absolument tout est gratuit.

"il y a de la convivialité, vous échangez, plutôt que de rester toute seule chez vous devant la télé Après, vous parlez avec la télé, si vous restez à la maison ! Là, on vient, on échange, on discute, on peut discuter tricot, mode bricolage. ça paraît peu mais.. c'est énorme, c'est énorme" Chantal, 72 ans

Vous ne savez pas monter par exemple votre dossier d'allocation personnalisée d'Autonomie ? Vous êtes perdus dans les formulaires, la paperasserie ? Ici, vous êtes guidés, pris par la main dans la mesure du possible ; et réorientés vers des services plus compétents, au besoin. Il y a même un partenariat négocié avec la Poste, pour déposer ou retirer un colis, et rapprocher ce service des clients.

"Un nouveau service au public auquel je tiens particulièrement, parce qu'on a besoin de lien social" Martine Vassal, présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

Une vingtaine de nouvelles structures devraient ouvrir dans le département d'ici la fin de l'année, pas seulement à Marseille, mais aussi à Eyguières, Trets ou encore Ceyreste et Cabannes.