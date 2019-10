Le succès du pacs vingt ans après son adoption

Pour le romantisme, on repassera. Si le PACS a plus la côte que le mariage, c'est avant tout pour des raisons financières. Les couples se donnent le temps de la réflexion avant de s'engager, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. C'est le constat que dresse l’Institut national d’études démographiques (Ined), dans une note publiée à l’occasion de l’anniversaire du pacs, voté le 13 octobre 1999 et promulgué le 15 novembre de la même année.

Le mariage reste la norme

Avec 235 000 mariages pour 194 000 pacs en 2018, le "mariage, bien qu'affaibli, reste encore la norme" rappelle Wilfried Rault, sociologue à l’Ined et auteur de "l’Invention du PACS". 74 % des personnes vivant en couple sont mariées. Mais ce chiffre regroupe aussi des générations plus âgées pour lesquelles le pacs n’existait pas.

Le PACS séduit les hétérosexuels

Selon les dernières données, 96,2 % des pactes civils de solidarité sont conclus entre personnes de sexe différent. Ce qui séduit les couples hétérosexuels, c'est la possibilité de bénéficier des avantages fiscaux du mariage sans l'engagement moral de ce dernier. Depuis 2008, l'alignement du régime fiscal du PACS sur celui du mariage permet en effet de faire une déclaration de revenu commune.

Le PACS est une sorte de période d'essai

Le pacs est "une étape vers le mariage" observe le sociologue de l'Ined. "Il y a cinquante ans, le mariage représentait l’entrée dans le couple dans le but de fonder une famille. On se marie aujourd’hui plus tard, souvent après un ou deux enfants. Le mariage vient désormais parachever cette situation. Il est ainsi davantage associé à la famille alors que le PACS l’est au couple. C’est une forme d’engagement privé, célébré à deux ou en plus petit comité", explique le sociologue Wilfried Rault.

Le mariage est aussi souvent considéré comme une dépense importante entre la robe, les fleurs, le banquet pour les invités. Les couples préfèrent attendre aussi d'être plus solide financièrement.