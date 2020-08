Le succès du PAL se confirme avec une nouvelle cinquième place sur le site TripAdvisor

Un classement qui vient récompenser le travail des équipes et la qualité du parc de Saint-Pourçain sur Besbre (Allier), selon Arnaud Bennet, le directeur du PAL. "C'est une belle satisfaction, ça témoigne du niveau de satisfaction des visiteurs et du travail de nos équipes. Ce n'est pas une vérité absolue, mais le fait d'être dans les premiers parcs en France, c'est une belle reconnaissance."

Le succès du parc, il l'explique en quelques points. "D'abord l'originalité : nous sommes l'un des seuls parcs en Europe à être un parc d'attractions et un parc animalier. Il y a une qualité de l'offre, qui permet de satisfaire et d'attirer les visiteurs, et puis l'originalité de l'offre séjour, les visiteurs souhaitant rester plusieurs jours (...) l'ensemble, la qualité et la cohérence du produit, alliant divertissement et découverte, notre travail pour un tourisme durable et une préservation de la biodiversité, ça séduit", se réjouit le dirigeant.

"Le parc fonctionne très bien, les équipes sont très motivées. On veut continuer à investir, créer de l'emploi, fabriquer du rêve pour nos visiteurs. On continue et on croit en nos projets" - Arnaud Bennet, directeur du PAL.

Le parc entre dans une période, "entre le 10 et le 20 août traditionnellement", très chargée. Il va bientôt accueillir un grand hôtel, pour décharger les lodges, qui sont très demandées. Mais il faudra patienter : si les réservations seront ouvertes dès le 1er octobre, l'hôtel n'ouvrira que le 12 avril 2021. En attendant, le PAL conseille de venir visiter le parc en dehors de la période 10-20 août.