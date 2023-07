Le succès du "temps calme" à l'hypermarché de Labège près de Toulouse

Un an après sa mise en place à l'hypermarché Carrefour de Labège, le "temps calme" est une réussite. Pas de musiques et luminosité réduite durant de longues plages horaires, quatre heures par jour. Le but premier était d'accueillir dans de bonnes conditions des clients souffrant d'autisme, en fait l'idée satisfait un large spectre de consommateurs. Comme ceux rencontrés entre midi et deux ce mardi 11 juillet.

"Ils ont gagné une cliente"

Marie-Claire, cliente à la retraite, petit cabas bleu à la main adore ce "temps calme" : "ça me va très bien, je souffre d'acouphène, le bruit me dérange énormément. La lumière tamisée aussi, c'est super. Je suis plus sereine, je fais mes courses plus agréablement." Marie-Claire a même l'impression que le silence est contagieux "tous les gens respectent, on n'entend pas crier, il me semble que tout le monde est apaisé". Qui dit silence, dit absence de publicité dans les haut-parleurs : "c'est ça, tout ce qui agressait avant n'agresse plus, dans d'autres magasins où il ne font pas ce système j'y vais moins facilement. Avec ça ils ont gagné une cliente."

Des clients surpris dans un premier temps...

Le directeur du Carrefour Labège, Stéphane Fauconnier, explique : "cette démarche a un an, au départ les clients étaient surpris, aujourd'hui ils viennent sur cet horaire là car ils trouvent ça agréable".

Vous ne vous étiez peut-être pas rendu compte de ce changement ? Les clients alertes en redemandent : "j'apprécie, j'ai besoin de calme" commente une ménagère.

Des employés moins déconcentrés

Forcément, les salariés aussi profitent de ces temps apaisés, Myriam est employée au rayon "confort de la maison" : "c'est utile, je me sens moi-même concerné par rapport à mon fils qui est autiste et qui apprécie aussi". Et travailler dans ces conditions ? : "on est moins déconcentrés, c'est beaucoup plus calme et agréable, je ne l'attends pas forcément mais je suis contente quand ça arrive".

Carrefour n'est pas la seule enseigne à proposer ces moments de silence. L'initiative existe aussi dans certains Super U et Auchan.