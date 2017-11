Le succès fou des webcams sur le littoral du Cap-Sizun !

Les chiffres sont bluffants... Tous les ans, plusieurs millions de personnes visionnent en direct les images tournées par sept webcams installées depuis 1998 sur le port d'Audierne ou encore sur la pointe du Raz.

"Je crois qu'il y a de nombreux Capistes, d'Audiernais, de Bretons qui regardent la webcam tous les jours", confie, pas peu fier, Jo Evenat, l'un des deux initiateurs de ce réseau de webcams. Il y en a sept actuellement qui filme 24/24h la côte sud-finistérienne.

Pionniers en 1998

"La première a été installée en 1998", raconte Jo Evenat, actuellement maire d'Audierne. "Il faut qu'il y ait du mouvement, on a donc installé les premières sur le port d'Audierne et Sainte Evette où accoste tous les jours le bateau l'Enez Sun". Et apparemment, voir les allées et venues de ce bateau passionne les internautes bretons mais pas seulement ! "Ce qui est extraordinaire, c'est que ces webcams sont visionnées dans 165 pays."

Les chiffres de visionnages donnent d'ailleurs le tournis... De 3 à 4 millions de personnes se connectent tous les ans aux webcams. Il y a parfois des pics de visionnage à 50 000 visiteurs. "Les jours de tempête, c'est superbe" commente Jo Evenat.

Des caméras à 4000 euros

Les deux compères, Jo Evenat et son ami Renato Mazola, qui essaiment leurs webcams, sont également montés en gamme depuis le début. "La webcam installée sur le sémaphore de la pointe du Raz a coûté 4000€". Pour financer cela, vous pouvez également adhérer à l'association Cap Sizun Info, l'adhésion est de 20€ par an.

Allez, une petite dernière anecdote pour terminer : "je me rappelle également avoir vu des gens aller sur la cale de la SNSM, dans l'axe de la caméra, pour se photographier. Ils appelaient leurs amis et -coucou !-"