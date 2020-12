Le succès international du père Noël dessiné en courant par un habitant de Périgueux

France Bleu Périgord vous parle depuis quelques jours de cet habitant de Dordogne qui a dessiné un père Noël et son traineau via l'application Strava en courant dans Périgueux. Et bien son dessin, visible du coup dans le monde entier, fait le buzz dans de nombreux médias, y compris en Angleterre.

C'est l’histoire d’un buzz un peu inattendu ! Quentin Rolland, un jeune ingénieur de 28 ans originaire de Bordeaux mais installé en Dordogne depuis trois ans s’est en effet amusé à dessiner le père Noël et son traineau en courant dans les rues de Périgueux. France Bleu Périgord vous en avait d'ailleurs déjà parlé.

Le sportif avait utilisé pour que son dessin prenne forme sur le plan de la ville l’application Strava, très prisée des sportifs. Une course de 10 km au parcours en forme de traineau du père Noël… Facile pour ce grand passionné de sport, qui ne s’attendait pourtant pas à faire à ce point le buzz : "Je ne m'y attendais pas du tout. A la base, c'est juste histoire d'aller courir le dimanche et de faire un truc qui sortait de l'ordinaire. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Mais cela m'a bien fait rigoler au fur et à mesure quand je voyais des articles à droite à gauche" sourit le jeune homme.

Les journaux, et même la BBC !

L’Est Républicain, Ouest France, mais aussi 20 minutes, Le Figaro, Cnews , le magazine en ligne Topito.com ou même La Roche-sur-Yon magazine et la BBC britannique… Quentin Rolland explique cet intérêt par le contexte un peu triste du confinement : "Je pense qu'il y a des personnes qui n'auraient pas prêté attention en temps normal. Et là le fait d'être confinés, je me suis dit comme les gens ne parlent pas trop de Noël c'est peut-être l'occasion de se dire ça y est, on rentre dans l'avant Noël. Mais je pense que dans un autre contexte, cela n'aurait pas pris une telle ampleur" explique-t-il.

Quentin Rolland étonné que son père Noël fasse un tel buzz Copier

Un dessin sur le thème du Périgord ?

Après le père Noël, Quentin Rolland envisage maintenant un autre dessin sur le thème du Périgord : "Je voudrais faire un truc sur ce thème. Parce que quand je vois la portée que cela a ! Je me dis que cela peut toujours faire de la pub à la région, qui souffre en plus en ce moment avec l'absence de touristes. Pourquoi pas dessiner un canard, une oie, ou peut-être un cèpe ou un truc dans ce genre-là !" rigole-t-il.

En attendant, grâce à son père Noël, Périgueux se retrouve sur l’appli Strava, utilisée dans le monde entier, classée à côté de villes comme New York, San Francisco, Londres ou Los Angeles.