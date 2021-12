Le Sud-Mayenne attractif : ce couple de la région nantaise s'y installe pour la qualité de vie

Le nombre d'habitants est resté stable en Mayenne entre 2013 et 2019 selon les dernières données de l'Insee. Le Sud du département, vers Château-Gontier et Craon, ont tiré leur épingle du jeu.

Le Sud Mayenne continue de gagner des habitants. Selon le dernier recensement de l'Insee, entre 2013 et 2019, ce sont l'agglo de Laval, le Pays de Château-Gontier et celui du Pays de Craon qui tirent ce bilan vers le haut. Alors qui sont ces nouveaux habitants ? Céline Guédon est venue de la région nantaise avec sa famille pour emménager à la sortie de la ville de Craon en septembre dernier. Son compagnon travaille près de Chateaubriant, en Loire-Atlantique. Mais l'argument qui a fait la différence c'est "le calme" raconte la jeune femme, "je vivais sur Nantes et j'avais besoin de retrouver le calme qu'on retrouve ici. Craon c'est la meilleure des solutions, nous sommes à mi-chemin entre Laval et le lieu de travail de mon époux. On trouve ce dont on a besoin pour notre quotidien, médecin, écoles etc... On est bien installé" raconte-t-elle.

A une vingtaine de kilomètres de là, le Pays de Château-Gontier a accueilli, pour sa part, 450 nouveaux habitants en six ans. Coralie Bouteiller, agent immobilier, confirme cette dynamique : "c'est la première année depuis bien longtemps qu'il y a une pénurie de logements en location. Depuis peu, ça me fait plaisir, c'est bien pour le territoire, on a des personnes qui arrivent d'autres régions".

A l'échelle du département, la dynamique démographique ralentit. Après une croissance moyenne annuelle de 0.3% (entre 2008 et 2013), la Mayenne n'enregistre aucune hausse de population entre 2013 et 2019, selon les dernières données de l'Insee. En Pays de la Loire, c'est la Loire-Atlantique qui gagne le plus d'habitants.