Le sud Mayenne aura bientôt son "Parc Expo"

Le Parc St-Fiacre à Château-Gontier change de visage. Le nouvel espace, sur les bords de la Mayenne, va occuper 6000 m2 et sera classé "Parc Expo". Bon pour le dynamisme de la région.

Disposer d'un tel outil doit permettre au sud Mayenne, coincé entre les agglomérations de Laval et d'Angers, d'être beaucoup plus attractif. La municipalité de Château-Gontier a décidé de se lancer dans cette aventure pour deux autres raisons.La première : les Halles du Haut-Anjou, un bâtiment déjà ancien où il y a notamment le célèbre marché aux veaux, sont mal isolées et mal aménagées et les frais de fonctionnement sont importants. La seconde : la salle des fêtes de la commune est trop petite.

Pose symbolique de la 1ère pierre du futur Espace St-Fiacre #ChateauGontier: halle polyvalente et salle de spectacles. Ouverture 2019 pic.twitter.com/o1Oqcl2un3 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) June 21, 2017

Un équipement classé "Parc Expo" qui ouvrira en 2019

L'Espace St-Fiacre, ce sera deux bâtiments de plain-pied. Une halle polyvalente et une salle de spectacles de 900 places. Il sera classé "Parc Expo", ça c'est très important pour y accueillir d'importantes manifestations culturelles, commerciales, associatives. Du concert d'un groupe de rock à un séminaire sur le tourisme ou à une foire agricole par exemple.

Le nouveau Parc St-Fiacre c'est le projet-phare de la ville de Château-Gontier © Radio France

On l'assure ici, ce nouvel espace n'est pas là pour concurrencer la grande soeur lavalloise. C'est un atout de plus pour le dynamisme économique et l'animation du département. L'Espace St-Fiacre, 10 millions d'euros d'investissement, n'est pour l'instant qu'un terrain sur lequel de nombreux ouvriers travaillent. Son ouverture est programmée au premier semestre 2019.