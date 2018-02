Le phénomène n'est pas nouveau : depuis les années 1960, plusieurs analyses sociologiques indiquent que les agriculteurs se suicident davantage que les autres catégories socioprofessionnelles. Le suicide est la deuxième cause de décès pour cette population, après le cancer.

Depuis quelques années, le secteur agricole connaît des crises permanentes (chute du prix du lait, grippe aviaire, aléas climatiques, baisse des revenus, dégradation des conditions de vie et de travail...) et la détresse morale a gagné les campagnes.

En 2016, le nombre d'appels à l'aide a plus que doublé sur le numéro vert Agri'Écoute de prévention du suicide mis en place en 2014 par la MSA (Mutualité sociale agricole) : 2.664 contre 1.219 en 2015.

Et le nombre de passages à l'acte a été multiplié par trois : un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Un taux supérieur de 20 à 30% au reste de la population.

Des chiffres anciens et probablement sous-estimés

Selon une étude publiée par Santé publique France et la MSA en 2016 (et portant sur les années 2007 à 2011), près de 300 agriculteurs se sont suicidés en 2010 et 2011. Mais, de l'avis même de ses auteurs, le phénomène est sous-estimé, les médecins ayant parfois du mal à déterminer si la cause d'un décès est intentionnelle ou accidentelle. D'autres sources avancent de leur côté le chiffre de 732 morts pour la seule année 2016.

Selon la même étude, plus de huit cas de suicides sur dix concernent des hommes et les deux-tiers des agriculteurs morts par suicide sont âgés de 45 à 65 ans.

Dans cette tranche d'âge, les 45-55 ans sont les plus représentés avec une surmortalité de 30% supérieure à la population agricole. C'est d'ailleurs dans cette catégorie qu'on trouve le plus grand nombre d'agriculteurs endettés.

La production laitière et l'élevage bovin sont les secteurs les plus touchés, avec une surmortalité par suicide de 52% chez les hommes, et certaines régions sont particulièrement représentées, comme la Bretagne ou les Pays de la Loire.