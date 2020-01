Le super U de Craon coupe le son tous les mardis après-midi

Si vous allez dans un magasin du réseau U, vous allez peut-être remarquer que l'ambiance est plus calme les mardis après-midi que les autres jours de la semaine. L'enseigne a décidé de mettre en sourdine un après-midi par semaine, notamment pour le confort des personnes autistes.

Le magasin U de Craon coupe le son tous les mardis entre 13h30 et 15h30.

Silence, on fait les courses ! C'est l'une des nouveautés de l'année 2020 dans quasiment tous les 1600 magasins U de France. Tous les mardis en début d'après-midi, entre 13h30 et 15h30, les magasins U coupent le son : pas de musique, pas de publicité, et la luminosité est abaissée.

Une ambiance plus calme, plus apaisante

C'est le cas dans la plupart des quatorze magasins U de la Mayenne, super U, hyper U et U express, comme par exemple au super U de Craon dans le sud du département.

Même si les clients habituels n'ont pas remarqué la différence. "Je n'ai pas fait attention. Mais c'est vrai que je ne remarque pas forcement la musique quand je viens, par contre je remarque la pub, car il y a un jingle qu'on entend. La musique si elle n'est pas très forte, elle n'est pas gênante au contraire. Mais comme quoi le cerveau s'habitue, je ne fais plus attention. Mais c'est vrai que maintenant que vous me l'avez dit, c'est plus calme", reconnait Marie-Jeanne.

Plus calme, et un peu moins éclairé. Les employés apprécient à l'image de Nathalie Maheux, elle travaille dans ce magasin depuis 25 ans, elle met notamment les produits en rayons. "Quand il y a trop de lumière, pour nous qui travaillons toute la journée, ça fait de la luminosité qui nous tape dessus. Ce n'est pas la lumière du jour, ce n'est pas la même chose", explique-t-elle.

Il y a toujours ce bruit de fond, la soufflerie, la musique, c'est un brouhaha

Les hôtesses de caisse apprécient aussi cette ambiance plus calme. "Il y a toujours ce bruit de fond, la soufflerie, la musique, c'est un brouhaha, c'est continu. Là c'est plus serein, même pour nous c'est reposant", raconte Claude Foucher, hôtesse de caisse depuis 30 ans.

Plus de confort pour les personnes autistes

C'est le directeur d'un magasin U de l'Est de la France qui a eu cette idée, car un membre de sa famille souffre de troubles autistiques. Ces personnes se sentent souvent oppressées dans des univers trop bruyants.

Un bruit incessant qui nous entoure en permanence

"Du petit déjeuner au dîner, il y a des gens qui sont dans la musique tout le temps. Dans la voiture vous mettez la radio, vous arrivez dans un magasin il y a de la musique plus ou moins forte. On est agressé en permanence avec le bruit. Un bruit incessant qui nous entoure en permanence", raconte Alain Vallée, le directeur du magasin Super U de Craon.

Alain Vallée est le directeur du magasin Super U de Craon.

"Ça n'a pas fait que des adeptes au départ dans notre équipe, les gens trouvaient ça triste, morose. Mais finalement les gens apprécient de travailler en silence, sans cette musique incessante", ajoute le directeur.

Sans la musique il y a une impression de vide

Nathalie Maheux, l'une des employées, reconnait en effet que "sans la musique il y a une impression de vide. Ça fait du bien, mais que de temps en temps. On apprécie aussi de retrouver l'atmosphère qu'on a l'habitude d'avoir".

La direction du super U de Craon envisage de couper le son un deuxième jour dans la semaine, pourquoi pas le jeudi après-midi. Mais ce mercredi, on remet le son !