Le supermarché Casino de Savigné-l’Évêque près du Mans fait le carburant à 1 euro le litre

Le litre d'essence à 1 euro en Sarthe. C'est possible jusqu'à ce dimanche midi au supermarché Casino de Savigné-l’Évêque près du Mans. En fait, c'est une opération de séduction. Vous payez le carburant au prix habituel, et la différence vous est offerte en bon d'achat pour un montant de 100 euros.

L'essence à un euro le litre dans un supermarché en Sarthe. On se dit que c'est un rêve vu l'augmentation du prix du carburant ces dernières semaines en France.

C'est pourtant la réalité au supermarché Casino de Savigné-l’Évêque près du Mans. Le groupe fait une opération séduction pour inciter les consommateurs à rentrer dans le magasin. En fait, le client paye le prix habituel pour son carburant et ensuite il bénéficie d'une offre sous forme de bons d'achat.

Le litre de carburant à un euro chez Casino à Savigné-l’Évêque près du Mans sous forme de bon d'achat © Radio France - Christelle Caillot

Les clients en profitent

Les sarthois ne se bousculaient pas ce vendredi matin aux pompes du supermarché Casino de Savigné-l’Évêque près du Mans mais les clients étaient bien informés. L'information a été relayé par la presse et les réseaux sociaux. Philippe par exemple qui habite Sillé-le-Guillaume est venu exprès pour faire le plein. Son budget carburant est passé de 200 à 400 euros par mois, donc même si l'offre est sous forme de bons d'achat c'est toujours bon à prendre.

On n'y gagne pas forcément, mais on y perd pas. C'est comme si on avait les prix d'il y a un mois

En fait, le client paye le pris habituel pour le carburant. Par exemple, si le sans plomb est à 2 euros le litre et que le client achète 40 litres, ça lui fait un ticket à 80 euros. Ensuite, il se rend dans le supermarché et là on lui remet un bon d'achat de 40 euros pour un montant minimum d'achat de 100 euros sur tous les produits sauf les bouteilles de gaz. Il faut utiliser le bon avant ce dimanche midi, date de fin de l'opération.

Florent habite Saint--Corneille. Il fait plus de 200 kms par semaine pour son travail. Il vient régulièrement dans ce supermarché à la fois pour le carburant et pour les courses. Du coup, avec cette opération, il se fait un peu plaisir sur des achats alimentaires qu'il avait supprimé.

L'opération de Casino sur le carburant à un euro le litre © Radio France - Christelle Caillot

Une opération séduction pour faire rentrer les consommateurs de carburant dans le supermarché

L'opération de Casino est nationale. Plusieurs supermarchés et hypermarchés en France participent. En Sarthe, il n'y a qu'une seule enseigne, et elle est à Savigné-l’Évêque. Le supermarché a réorganisé son approvisionnement en carburant cette semaine en doublant les livraisons à la fois sur le diesel et le sans-plomb. Pascal Marchais, le directeur reconnait que c'est une opération de séduction. Le supermarché ne gagne pas d'argent sur ces promotions. En revanche, c'est de l'investissement sur le long terme. Ça augmente les flux de circulation des clients dans le magasin. Il y a aussi des achats impulsifs. Et pour la marque, c'est aussi l'occasion de conquérir de nouveaux clients pour la partie alimentaire.

Cette opération se termine ce dimanche et pourrait être reconduite le week-end prochain (des 19 et 20 mars).