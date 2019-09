Deux ans après sa création, le supermarché coopératif "La Cagette" fait un carton

Montpellier, France

La Cagette souffle ce vendredi ses deux bougies ! Ce supermarché coopératif de 400 mètres carrés est situé avenue Georges Clemenceau à Montpellier. Le concept est simple : pour pouvoir y faire ses courses il faut payer au minimum 10 euros lors de l' inscription et ensuite donner bénévolement trois heures de son temps chaque mois.

Si ce supermarché d'un genre nouveau compte sept salariés, c'est surtout les 2.700 coopérateurs qui permettent de faire tourner la boutique. Ils s'occupent de la mise en rayon, de la comptabilité, du nettoyage ou de la caisse. Les membres sont les seuls propriétaires, les seuls décisionnaires et les seuls clients.

Un concept qui séduit

"Ça correspond à ce dont je rêvais depuis longtemps. L’hyper-consommation des grands hypermarchés ne me convenait pas du tout. Ici on sait d'ou viennent les produits, on est en contact avec les producteurs, on sait combien ils sont rémunérés et puis donner trois heures de son temps par mois, c'est vraiment peu. C'est une très belle aventure", raconte Christine Konopnicki, 70 ans, coopératrice depuis le début.

"La Cagette" est ouvert le lundi de 14h à 21h et du mardi au samedi de 8h à 21h.

