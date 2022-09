Le surcoût de la facture énergétique de Toulouse Métropole ne sera pas supporté par les habitants. Jean-Luc Moudenc, président de l'agglomération, ne le souhaite pas. Il faisait sa conférence de presse de rentrée ce jeudi.

Sur 2022, l'augmentation de la facture est de 40% pour l'électricité, 230% pour le gaz. Pour 2023, 2024 et 2025 la perspective d'augmentation est de 18% pour l'électricité et de 59% pour le gaz.

Toulouse Métropole va "prendre sur elle"

Le président de l'agglomération explique avoir un groupement de commandes avec plusieurs communes de la métropole, et que ça joue le rôle d'amortisseur.

"La facture énergétique flambe pour les collectivités, nous y faisons face et avons des perspectives rassurantes pour 2023, 2024 et 2025. Notre volonté est de ne pas faire supporter cette inflation conjoncturelle par les Toulousains, mais en prenant sur nous par des choix de gestion."

Pas de nouvelle augmentation non plus des tarifs de Tisséo ; celle votée en juillet dernier sera la seule et unique, assure son président Jean-Michel Lattes. Chez le transporteur, la facture d'électricité passera en 2023 de 6 à 24 millions d'euros.