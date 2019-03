Le surendettement recule en Haute-Vienne et en Corrèze

Limousin, France

L'année 2018 a été marquée par un nouveau recul du nombre de foyers surendettés en France, avec 162.936 dossiers déposés auprès de la Banque de France, soit une baisse de 10% sur un an. Une tendance que l'on retrouve aussi en Limousin, même si elle est un peu moins marquée : - 6,7% en Corrèze et - 7,3% en Haute-Vienne où Thierry Beltrand, le directeur départemental de la Banque de France, évoque "un niveau historiquement bas." D'ailleurs si on regarde les six dernières années, la baisse est encore plus flagrante en Haute-Vienne puisque le nombre de cas a diminué de presque un tiers depuis 2013.

Une amélioration teintée de nuances

En Haute-Vienne 1.013 dossiers de surendettements ont été traités l'an dernier, mais dans le même temps la Banque de France constate que dans près de la moitié des cas, il s'agit de foyers qui sont déjà passés par là, une ou plusieurs fois, et qui ne parviennent pas sortir de cette spirale infernale. La commission de surendettement fait pourtant son maximum pour les aider, comme l'explique encore Thierry Beltrand, le directeur de la Banque de France à Limoges. "On étale leurs dettes, on renégocie les taux de crédit et on peut les orienter vers des conseillers afin de les aider à mieux gérer leur budget." Mais il ne s'agit pas forcément de personnes qui jettent leur argent par les fenêtres : "certains ont tout simplement des ressources vraiment trop faibles", ne serait-ce que pour payer leur loyer ou les factures d'eau et d'électricité. Un phénomène qui n'épargne d'ailleurs pas les personnes en CDI. Pour ceux qui n'ont vraiment aucune capacité de remboursement, la Banque de France peut consentir à effacer partiellement ou totalement leurs dettes, mais ça reste l'exception.

Des profils un peu différents entre la Haute-Vienne et la Corrèze

En Haute-Vienne ce sont majoritairement des femmes seules qui sont touchées par le surendettement alors qu'en Corrèze, où 615 dossiers ont été traités l'an dernier, il s'agit de couples dans plus de la moitié des cas. En Limousin, on trouve aussi plus de retraités touchés par ce problème qu'au niveau national.