Le surf se relance en Corse avec une ligue et un championnat en juillet

La Corse est un petit paradis pour les pratiquants de surf et de disciplines voisines, sans l’appui de la fédération française difficile d’organiser ce sport qui bénéficie de nombreux sites dans l'île. Quelques surfeurs insulaires et responsables de clubs d’Ajaccio et de Haute-Corse relancent la démarche explique François Santoni du Capo Surf Club, basé comme son nom l’indique sur la plage tant prisée de Capo di Fenu :

Former les jeunes pratiquants

"On parle là du surf, du paddle et des disciplines, bodyboard,ou skimboard. D'ailleurs, on a eu deux représentants sur une Coupe de France ce week end à Bidart, près de Biarritz. Notre objectif, c'est de relancer l'activité au niveau régional avec des compétitions, des formations et _ouvrir l'accès à un maximum de personnes à toutes ces disciplines_. La Ligue Corse était en sommeil depuis 2013, depuis deux ans le Capo Surf Club se relance avec une affiliation à la Fédération française avec des groupes de jeunes, des participations à certaines compétitions. On a un échange aussi qui s'est fait avec le club de Biarritz qui s'appelle le Basque. Le but de relancer la Ligue c'est de développer les disciplines au niveau régional et de pouvoir ouvrir l'accès aux formations pour les plus jeunes. Et le plus important est de pouvoir faire des compétitions qui sont recensées au calendrier national et qui permettront aux jeunes d'avoir l'accès à des compétitions nationales et de marquer des points aussi au classement fédéral."

La Corse un paradis pour les surfeurs - Sébastien Leroy.

Un championnat de Corse cet été

_"On peut déjà annoncer qu'_on fera les championnats de Corse de surf au mois de juillet. On va essayer aussi d'ouvrir un maximum de disciplines, c'est quand même délicat car il y en a beaucoup, on a le surf, le bodyboard, le body surf, le skimboard, le longboard ou encoure il y a le surf en tandem aussi. Il y a beaucoup de choses d'abord, on va s'orienter sur le surf suivant l'évolution et en fonction de la demande, on s'adaptera pour essayer d'ouvrir un maximum de portes à tout le monde. Mais c'est déjà dans les projets avec la Fédération de réaliser ces championnats de Corse dès le mois de juillet"