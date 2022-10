Le surfeur Jérémy Flores dépose son emprunte sur le "Walk of fame" d'Anglet

Il est considéré par certains comme " le meilleur surfeur français de tous les temps". Jérémy Flores fait son entrée sur l'Anglet surf avenue, sorte de "Walk of fame" de la discipline. Il était présent ce mercredi après-midi, pour apposer l'emprunte de ses pied, au deck des Sables d'or.

ⓘ Publicité

Multiple champion

Jérémy Flores a remporté à 17 ans le circuit WQS. Il remporte en 2010 la compétition de surf la plus prestigieuse**, le Pipelines Masters à Hawaï**. Avant un deuxième succès marquant à Teahupoo (Tahiti), sur la vague la plus impressionnante du tour mondial, cinq ans plus tard.

Jérémy Florès fait partie de l'équipe de France pour les ISA World Surfing Games de Biarritz en mai 2017. Il est même capitaine des Bleus, et soulève le trophée de champion du monde des nations le 28 mai 2017.

Le surfeur a remporté plusieurs compétitions prestigieuses © Radio France - Paul Nicolai

Il devient le premier surfeur français à remporter une compétition dans le cadre du tour mondial à Hossegor, en 2019.

Le Réunionnais est la 19e personnalité à faire son entrée sur l'Anglet surf avenue, après Kelly Slater, Gerry Lopez, Kai Lenny, Nat Young, Tom Curren, Mick Fanning, ou encore Justine Dupont.